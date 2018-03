Imperia, la madre di un ragazzo disabile: “Nessun Sindaco ci ha mai considerato, l’unico Strescino”

Imperia. Ci scrive la madre di un ragazzo disabile: “In questo marasma generale di candidati e appoggi alla carica di Sindaco ci ritroviamo fino ad ora a non essere rappresentati da nessuno.

Ex ministri ci invitano a rappresentanze pubbliche, tra l’altro in luoghi con una certa capienza dove ci ritroviamo si il doppio della capienza ma senza essere considerati, come già segnalato dall’associazione La Giraffa a Rotelle, facendoci capire che una volta eletti la nostra considerazione sarà meno di 0.

In tutto questo, vorrei pregare un ex Sindaco, di cui in realtà condivido poco il passato (MSI) ma che quando ha ricoperto il ruolo di primo cittadino si è sempre dimostrato vicino alle persone ancor di più se con problemi.

Il sindaco Strescino è stato l’unico ad ascoltarci a riceverci e nel possibile dare qualche “ segno” per risolvere gli innumerevoli problemi.

Con un gruppo di mamme proprio ieri si parlava di possibili candidati e proprio tra di noi è quasi spontaneamente uscito il suo nome ricordando quanto di buono, già solo a riceverci, comunque aveva fatto.

Essendo impossibilitata a raggiungerlo, tramite voi voglio fargli raggiungere questo appello, invitandolo ad impegnarsi nuovamente per la Città”.