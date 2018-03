Imperia, la Lega “slega” Ambrosini. Voglia di andare all’opposizione?

Imperia. La Lega Nord a due mesi scarsi dalle elezioni sacrifica il segretario provinciale della Lega Nord Giulio Ambrosini. Ambrosini che si è dimesso paga la presenza alla Convention di Claudio Scajola di venerdì scorso.

In realtà nella Lega è iniziata la resa dei conti, tra correnti, correntine e delusi per le mancate candidature al Parlamento. Ci sarebbe da scomodare Tafazzi visto che lo strappo leghista rischia di mandare per 5 anni all’opposizione nel capoluogo l’intero centrodestra ancora spiazzato nella ricerca del candidato. Alla fin potrebbe essere Alessandro Casano proposto da Fratelli d’Italia.

Ma il Carroccio all’opposizione a Imperia non è una novità assoluta: c’è stata anche durante il decennio di Luigi Sappa, (quando era al Governo nazionale con Berlusconi) entrando in giunta solo con Paolo Strescino nel 2009. Quando non si può stravincere con un proprio uomo, ci si accontenta di indebolire l’“avversario” interno, in questo caso Forza Italia.