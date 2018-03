Imperia, la 2^ edizione del Torneo di Scacchi: potranno partecipare studenti del Polo e delle scuole medie

Imperia. Giovedì 22 marzo, dalle 14 alle 18, presso la nuova sede dell’IPSSC “U. Calvi” del Polo Universitario di via Nizza, si svolgerà la II Edizione del Torneo di Scacchi del Polo Tecnologico Imperiese per gli studenti del Polo e delle scuole medie.

Il Torneo, che ha il Patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale, è il risultato di una bellissima sinergia tra i Proff. Brea (ITIS), Malinverni (I. Nautico) e Cersosimo (IPSSC) del Polo, il Circolo Scacchistico Imperiese, l’I.S.A.H., le Associazioni A.I.FO. e SorridiconPietro e il Centro Pediatrico di Riabilitazione Motoria.

​La bellezza e importanza di questo torneo risiedono nel fatto che è organizzato per ribadire con forza come una persona che abbia una difficoltà, una disabilità, sia persona come tutte le altre, ricca di altre capacità, altri talenti.

Come Fabiano, studente della classe III dell’IPSSC che, affetto da una disabilità importante, è assolutamente un bravo giocatore di scacchi, che, proprio domenica scorsa, si è classificato terzo in un bellissimo Torneo Under 18 organizzato dal Circolo Scacchistico Imperiese.

Il provveditore agli Studi, Luca Maria Lenti: “Gli scacchi: l’unica guerra che ci può piacere, incruenta e sportiva, il confronto alla pari fra due menti nel rispetto delle regole: una vera disciplina sportiva a cui gli atleti possono partecipare al prezzo di uno studio serio e costante senza distinzione di età, estrazione sociale o prestanza fisica, delle vere Olimpiadi per la mente”.