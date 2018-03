Imperia. La goletta Oloferne, prima di far rotta su Sète, dove, in occasione della manifestazione navale “Escale à Sète”, sarà presente in rappresentanza dei Musei Navali Italiani, ha fatto tappa a Oneglia.

Questa mattina, il presidente di Assonautica provinciale Enrico Meini ha consegnato al Comandante dell’imbarcazione, a nome di tutto il sodalizio, il crest del Trentennale delle Vele d’Epoca, a ricordo della partecipazione, nel 1986, alla prima Edizione del Raduno. E’ molto probabile che sulla via del ritorno, nei primi giorni di aprile, Oloferne faccia nuovamente scalo a Imperia.