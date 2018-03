Imperia, il 19 marzo cambia la viabilità in via San Benedetto

Imperia. Dalle 8.30 alle 17.30 del 19 marzo cambia la viabilità in via San Benedetto per permettere l’esecuzione di lavori urgenti a seguito degli eventi alluvionali del 2014.

Nel dettaglio, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Dietro Chiesa e l’intersezione con via Tommaso Ricci, divieto di transito e divieto di sosta per tutti i veicoli, ad esclusione di quelli inerenti il cantiere per l’esecuzione dei lavori.

Clicca qui per leggere l’ordinanza: Ord_97_LL.PP._San_Benedetto_SIRCE