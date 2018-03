Imperia, Giribaldi: “FdI l’unico partito che ha messo a disposizione della coalizione un candidato sindaco credibile”

Imperia. Fulvio Giribaldi, segretario Fratelli d’Italia – sezione di Imperia, scrive quanto segue.

“In attesa di poter consolidare a livello locale l’unita’ del centro destra, condizione indispensabile per poter garantire ai cittadini di Imperia una squadra di lavoro vincente e competitiva, Fratelli d’Italia, coerente sostenitore del modello Toti, che è stato vincente alle recenti elezioni comunali di Genova e La Spezia, rimane l’unico partito ad aver messo a disposizione della coalizione un candidato sindaco credibile, Alessandro Casano, espressione di rinnovamento nel panorama politico locale (medico chirurgo in forza all’ospedale di Imperia) attualmente capogruppo di FdI nelle file della minoranza in consiglio comunale.

Auspichiamo e siamo convinti che una presa di posizione da parte del governatore Toti sulla questione non possa che essere una carta vincente per le prossime amministrative”.