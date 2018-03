Imperia, frana a Montegrazie: terminati i lavori, a giorni la riapertura della strada

Imperia. Sono terminati in questi giorni i lavori per il consolidamento della frana di Montegrazie. Per la riapertura della strada sarà necessario aspettare ancora qualche giorno al fine di eseguire alcuni collaudi e verifiche tecniche, in relazione allo stato della falda acquifera, causa della frana.

Per la soluzione definitiva del problema sarà necessario un secondo lotto di interventi che interesserà la regimentazione delle acque a monte del tratto interessato. Nel frattempo la strada potrà essere riaperta con prescrizioni della Protezione Civile, monitoraggio ed eventuale chiusura in caso di pioggia.

L’assessore ai lavori pubblici Guido Abbo esprime soddisfazione per il completamento di un intervento molto atteso dalla popolazione, il cui iter burocratico è stato decisamente difficoltoso, ma risolto al meglio da parte dei funzionari degli uffici.

Il Sindaco Carlo Capacci commenta: “Sono felice e soddisfatto di aver lavorato per gestire l’ emergenza di Montegrazie e di aver risolto uno dei tanti ‘fuori programma’ del mio mandato da Sindaco”.