Imperia, Del Vecchio: condannata a sei anni e sei mesi di reclusione l’ex dirigente della medicina legale

Imperia. Al termine di un’udienza maratona durata oltre sei ore, il collegio del tribunale di Imperia ha letto la sentenza che condanna in primo grado a sei anni e sei mesi di reclusione la dottoressa Simona Del Vecchio, ex dirigente della struttura complessa di medicina legale dell’Asl 1 imperiese, a processo per i reati di falso, truffa e peculato.

Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 6 anni e 6 mesi, mentre al termine di un’arringa durata due ore e mezza, l’avvocato della difesa Marco Bosio aveva chiesto l’assoluzione dell’imputata.