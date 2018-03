Imperia, da ubriaca arreca disturbo in un locale e aggredisce la polizia: denunciata una donna

Imperia. Intensa l’attività della Polizia di Stato che come sempre è impegnata nel controllo del territorio per contrastare il degrado urbano e la criminalità diffusa. Infatti nella giornata di ieri gli agenti sono intervenuti per ripristinare l’ordine pubblico e il quieto vivere dei cittadini.

Una donna imperiese di 47 anni, sotto l’effetto dell’alcool, stava arrecando disturbo in un locale del centro. Il proprietario così è stato costretto a richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine. Giunti sul posto gli agenti, che hanno riscontrato quanto preavvisato dal titolare, hanno chiesto alla donna di fornire le proprie generalità e i documenti ma lei, in evidente stato di alterazione e con fare aggressivo, ha proferito insulti nei confronti degli operatori i quali, constatata l’impossibilità di stabilire un dialogo, l’hanno accompagnata presso gli uffici della questura per ulteriori accertamenti.

L’atteggiamento ostile della donna è continuato per tutto il tragitto fino alla questura, sputando e colpendo gli operatori che cercavano di calmarla onde evitare che potesse procurarsi qualche lesione. In questura la situazione non è migliorata, pertanto gli agenti hanno chiesto l’intervento del personale sanitario per le opportune valutazioni psichiatriche che in effetti hanno disposto un urgente trattamento sanitario obbligatorio. La donna è stata dunque denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.