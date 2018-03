Imperia, chiusura parziale dello svincolo autostradale di San Bartolomeo

Imperia. Nell’ambito dei lavori programmati per la bonifica e il rifacimento della pavimentazione si rende necessario porre in atto la chiusura parziale in orario diurno dello svincolo di San Bartolomeo sull’autostrada A10, la chiusura della rampa di entrata dello svincolo di San Bartolomeo per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria e diretti verso Genova dalle 6 alle 18 di venerdì 23 marzo.

Ciò salvo posticipi delle lavorazioni a causa del maltempo o anticipato termine dei lavori, che saranno rese note tempestivamente.