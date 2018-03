Imperia, approvata l’iscrizione del comitato di San Giovanni nel registro nazionale del terzo settore

Imperia. E’ stata approvata dalla regione Liguria l’iscrizione del comitato di San Giovanni e Tradizioni Onegliesi di Imperia nel registro delle associazioni di promozione sociale del terzo settore.

L’ingresso nel registro consentirà a questa associazione, che da 35 anni porta avanti sul territorio importanti iniziative di solidarietà, di poter accedere ai benefici previsti dalla destinazione del 5 per mille, oltre alla possibilità di avviare accordi pubblici e convenzioni con enti pubblici e di accedere ai contributi finanziari messi a bando dalla regione Liguria.

“E’ per me motivo di grande orgoglio – afferma l’assessore regionale Marco Scajola – dare supporto alle realtà associative come il Comitato di San Giovanni, che da molti anni è coinvolto in attività di pubblica assistenza, di solidarietà e di promozione del territorio. L’iscrizione nel registro regionale – continua Scajola – oltre ai benefici derivanti dai contributi regionali, consentirà l’iscrizione del Comitato quale Ente del Terzo Settore all’interno del registro unico nazionale, che sarà operativo a breve e che consentirà di accedere ad ulteriori contributi previsti dallo Stato“.