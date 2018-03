Imperia aderisce alla Giornata Mondiale per la consapevolezza dell’autismo

Imperia. Il Comune di Imperia, per il tramite dell’Assessorato ai Servizi ed alle Politiche Sociali, comunica che la città aderirà alla Giornata Mondiale per la consapevolezza dell’autismo esponendo uno stendardo blu sulla facciata del Palazzo ex Cremlino.

In collaborazione con l’Associazione ANGSA Liguria Onlus, lunedì 2 aprile verranno organizzate alcune manifestazioni ed iniziative legate alla sensibilizzazione sull’autismo.

In questa data simbolica, scelta nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, tutto il mondo si tinge di blu, colore collegato all’autismo, in quanto “tinta enigmatica, che risveglia il desiderio di conoscenza e di sicurezza”, come spiegarono a suo tempo i promotori della Giornata stessa, motivandone la scelta.

L’assessore Nicola Podestà commenta: “Si tratta di una importante giornata di sensibilizzazione per tutti i cittadini e Imperia sarà presente per aderire ad una iniziativa che coinvolge molte famiglie. Sarà allo stesso tempo un momento di consapevolezza e condivisione, ma soprattutto di informazione sulla realtà dell’autismo”.