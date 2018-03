Sanremo. Pokerstars live affolla nuovamente le sale del Casinò di Sanremo. La Poker Room sanremese “vola” nuovamente a livello internazionale. Si sta infatti disputando sino al 18 marzo il PokerStars MegaStack €50.000, un interessante “Festival del Poker” per i players del Texas Hold’em. E’ il primo di una serie di tornei e gare che riposizionano il Casinò matuziano nella sua storia di successo per il settore Poker. Per la prima volta in Italia si gioca il Megastack, circuito oramai itinerante in tutta Europa e molto amato soprattutto dai players dilettanti per buy-in e struttura. Il Main Event si presenta con un garantito di tutto rispetto di €50.000 considerando il buy-in da soli €170 (€150+€20).

“Affermano i vertici del Casinò: “Eravamo certi dell’interesse che avrebbe accolto il ritorno di Pokerstars nelle nostre sale tra i pokeristi. Lo dimostrano le trecento iscrizioni nei primi due giorni del torneo, una risposta importante anche dal punto di vista turistico per la città. La presenza di più circuiti pokeristici da maggior appeal alla nostra Poker Room, che sta ricevendo positivi: in qualsiasi livello di gara garantiamo una giocabilità ampia, tecnica in un clima di trasparenza e sicurezza. I nuovi tornei permettono di ricollocare nel mercato del Poker la nostra Azienda, che si è riconquistata una posizione sovranazionale anche per questa offerta di gioco. E’ un settore che merita attenzione, da cui ci aspettiamo ancora molto. Per questo viene finalizzato il grande impegno dal team Casinò, a cui va l’apprezzamento dell’Azienda.”