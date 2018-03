Il Lions Club Sanremo Host consegna la Costituzione alle scuole a Palazzo Bellevue

Sanremo. Questa mattina alle 10.30, si svolgerà nella Sala Consiliare del comune la consegna della Costituzione Italiana agli alunni dei plessi scolastici “Asquasciati” e “Montessori”. L’iniziativa, voluta dal Presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande, è organizzata dal Lions Club Sanremo Host che il 17 marzo di ogni anno celebra l’anniversario dell’Unità d’Italia sul solettone di piazza Colombo.

Proprio su proposta del Presidente del Consiglio, poiché quest’anno il 17 marzo cade di sabato, giorno di chiusura delle scuole nonché di svolgimento della gara “Milano Sanremo”, la cerimonia avverrà un giorno prima nella Sala Consiliare di Palazzo Bellevue.

“In questo modo – spiega Il Grande – gli alunni avranno l’occasione di familiarizzare con il nostro ente. Come Presidenza del Consiglio abbiamo già organizzato e continueremo a farlo diversi incontri con le scuole proprio qui in Comune: un modo per favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita della città e familiarizzare con le istituzioni pubbliche”.