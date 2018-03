Bordighera. Il Lions Club Bordighera Ottoluoghi ha organizzato il giorno 6 marzo un meeting di club presso il ristorante La Cicala di Bordighera Alta.

Questo incontro conviviale, organizzato in modo impeccabile come sempre dal nostro presidente Lorenzo Prette e dal nostro cerimoniere Davide Tacchi, era rivolto, oltre che a ringraziare il dottor Nicola Timm e la dottoressa Simona Amato per la loro disponibilità e professionalità durante il service del 25 febbraio a Bordighera con il mezzo polifunzionale, a incontrare i soci per fare il punto sui prossimi service e su quello fatto finora.

I numerosi soci ringraziano il presidente per il suo impegno per il club, sapendo quanti altri impegni personali ha già abitualmente tutti i giorni.