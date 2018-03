Detersione e idratazione: “Primi passi verso… L’anti-age” al centro estetico Nefertari di Diano Marina

Lavarsi il viso è uno dei riti quotidiani più semplici che ci siano ma in realtà, con un gesto apparentemente semplice e innocuo, rischiamo di ottenere l’effetto contrario a quello pensato, ossia corriamo il forte rischio di irritare la pelle e di disidratarla.

L’ABC della buona cura del viso, sin da giovanissimi consiste in due azioni:

Detersione. Una pulizia ben effettuata del nostro viso, mattino e sera è fondamentale per la bellezza e la salute della nostra pelle sin da giovanissimi; è risaputo infatti che un’errata o addirittura una mancata pulizia della pelle incentiva l’avvio di linee premature che segnano il volto oltre alla comparsa di inestetici comedoni (i punti neri). Grazie ad un’azione ben fatta e con l’ausilio dei prodotti giusti, la detersione diventerà un gesto meccanico abituale e desiderato. Ricordiamoci che se non puliamo a fondo la nostra pelle, l’applicazione di lozioni, sieri e creme è del tutto inefficace visto che le impurità non rimosse bloccheranno il passaggio di principi attivi e nutrienti.

Idratazione. Per capire l’importanza dell’idratazione cutanea, ricordiamoci che la pelle è composta per circa il 70% da acqua e per il restante 30% da proteine, grassi, minerali ed altre sostanze. La sua funzione è essenzialmente protettiva: come una barriera, agisce contro le aggressioni di agenti esterni, microorganismi e sostanze nocive. Infatti, lo strato protettivo della pelle è composto principalmente da sebo e dal suo pH acido con proprietà antiossidanti idrorepellenti antibatteriche. Per questo motivo, dopo una buona detersione, una corretta idratazione dipende anche dall’utilizzo di un buon prodotto detergente

Se alla scuola d’infanzia ci insegnano le lettere dell’alfabeto per poi comporre le prime parole, così al centro estetico Nefertari educhiamo a prendersi cura di noi stessi iniziando dai gesti più banali spesso scontati ma essenziali. Dimostreremo i pochi semplici passaggi fondamentali per detergere ed idratare correttamente il nostro viso.

Sabato 14 aprile organizziamo una “Lezione” gratuita, facile e divertente di appena 20 minuti da prenotare in un range di orario tra le 14 e le 19 a piccoli gruppi.

Approfittane subito, chiamaci o scrivici per prenotare l’orario più agevole per te.