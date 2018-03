Sanremo. “La scuola ha come compito di sviluppare in tutti gli studenti, dall’infanzia alla primaria e fino alle superiori, competenze e quindi comportamenti di ‘cittadinanza attiva’ ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. La conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i principi costituzionali rappresentano un momento fondamentale per la crescita di queste competenze negli studenti.” In occasione della celebrazione dell’anniversario dell’Unità d’Italia, presso l’ “Istituto comprensivo Sanremo centro levante” si sono svolte diverse attività.

Nell’ambito delle iniziative per le celebrazioni dei 70 anni dall’entrata in vigore della Costituzione italiana, ciascun studente ha ricevuto una copia della Costituzione inviata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Nella scuola primaria “A. Volta” le attività svolte durante la settimana si sono concluse con una cerimonia nel cortile della scuola. I bambini delle classi quinte hanno presentato il percorso storico sull’Unità d’Italia e dopo aver accolto con un grande applauso l’ingresso del tricolore italiano, tutti insieme hanno cantato l’Inno di Mameli.

In mattinata gli alunni delle classi quarte si sono ritrovati in piazza Colombo e formando un gran cerchio hanno condiviso con i passanti l’Inno.

Cerimonia svolta anche nella scuola primaria di San Giacomo, i bambini della classe quinta hanno presentato il percorso storico sull’Unità d’Italia mentre gli alunni della classe quarta hanno suonato con il flauto Fratelli d’Italia e l’Inno alla Gioia. Tutte le classi hanno canto l’Inno e fatto l’alza bandiera.

Al termine della cerimonia le insegnanti hanno consegnato i libretti della Costituzione.