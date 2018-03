I carabinieri ritrovano a Ventimiglia auto rubata a Sanremo

Ventimiglia. Dopo l’auto rubata a Ceriana e ritrovata dalla polizia di frontiera vicino al confine di Stato, è toccato ai carabinieri della locale Compagnia ritrovare una vettura rubata a Sanremo.

Si tratta di una Volkswagen Fox, proprietà di una donna, scomparsa tra il 23 e il 27 aprile scorso da via San Francesco dov’era parcheggiata.

L’auto è stata ritrovata nella Città Alta, senza danneggiamenti di sorta. In questo caso, a differenza di quello della Daihatsu Terios di Ceriana, la vettura non sembra essere stata utilizzata dai passeur per trasportare migranti.