Global Voices: traduttori specializzati e servizi mirati per tutti i settori aziendali

Ogni azienda è chiamata a parlare la lingua del proprio pubblico, che siano clienti, fornitori e partner con cui collabora quotidianamente, per affermarsi in uno scenario sempre più globale e competitivo. Un servizio di traduzione attento e personalizzato è un asset importante per rendere il proprio business più dinamico e comunicare in modo incisivo e concreto il proprio messaggio.

Global Voices è il partner ideale grazie al proprio network di traduttori madrelingua costantemente a disposizione dei professionisti e delle imprese. Oltre seimila traduttori e interpreti madrelingua, selezionati con criteri rigorosi, sono garanzia di un servizio di primo livello, declinato in 140 diverse lingue, per poter comunicare in modo efficace grazie ad una conoscenza reale degli standard comunicativi del proprio target. A questa conoscenza approfondita della lingua e attenzione per il destinatario del proprio messaggio, si sommano la rapidità dei tempi di consegna e i costi competitivi, facendo dell’agenzia un valido punto di riferimento per ogni settore di competenza aziendale.

Global Voices è leader nel campo delle traduzioni medico-scientifiche, finanziarie e legali e può vantare un’elevata professionalità anche nel campo della proprietà intellettuale e della traduzione di brevetti. L’agenzia affianca quotidianamente anche gli enti della Pubblica Amministrazione traducendo regolamenti, bandi, visure e ogni tipologia di documento ufficiale, in conformità agli standard ISO 9001 – ISO 17100. I traduttori Global Voices sono membri ATC e ITI e vantano un’esperienza pluriennale nello specifico settore di riferimento.

L’agenzia di traduzione e interpretariato affianca importanti imprese attive nel settore del largo consumo, contribuendo al successo e alla reputazione del marchio. Dalla moda ai prodotti alimentari, dall’intrattenimento alla vendita al dettaglio, Global Voices offre un supporto linguistico completo offrendo servizi di traduzione, trascrizione, revisione e localizzazione e curando la fornitura di traduzioni certificate e autenticate.

Grazie all’ampio ventaglio di servizi offerti – fra gli altri, soluzioni di DTP, ovvero desktop publishing, e di video interpretariato proposte a tariffe convenienti – Global Voices risponde a tutte le esigenze delle aziende spaziando trasversalmente tra i diversi settori, incluso quello energetico, edile, turistico, l’industria e l’information technology.