Giovedì nero per chi decolla da Nizza: almeno 34 voli cancellati per sciopero

Nizza. Sono almeno 34 i voli, in partenza o atterraggio nel vicino aeroporto di Nizza, annullati per lo sciopero del personale. Secondo quanto scrive Nice Matin, giovedì sarà una giornata “nera” per chi viaggia.

Di seguito la lista dei voli cancellati

A proclamare lo sciopero è l’USAC-CGT, primo sindacato di aviazione civile in Francia.