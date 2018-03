Giornata mondiale della poesia, maratona di versi con il Club Unesco di Sanremo

Sanremo. In occasione della Giornata mondiale della poesia che dal 1999 ogni 21 marzo celebra la potenza del verso, il Club Unesco di Sanremo organizza per il secondo anno consecutivo la “Maratona della poesia“.

Con letture che coinvolgeranno il pubblico rendendolo autentico protagonista, il reading si svolgerà questo pomeriggio a partire dalle 17 presso la Biblioteca civica di via Carli.

«Seguendo il tema scelto a livello nazionale dall’organizzazione – spiega la socia Ersilia Ferrante – la maratona ha come obiettivo quello di sostenere la diversità linguistica fornendo a quelle lingue oggi in via di estinzione l’opportunità di farsi ascoltare. Si leggeranno infatti poesie scritte nei vari dialetti italiani e stranieri. Come quelle di Claudia Carduccia che scrive in algherese, una particolare forma del dialetto catalano, ma anche le poesie friulane di Pier Paolo Pasolini che apriranno al concerto-reading in suo onore che abbiano in programma di inscenerà il prossimo settembre».

Chiunque può prendere parte alla maratona o leggendo i testi forniti dagli organizzatori o quelli che più ama o ancora quelli scritti di propria mano.