Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie al Fermi-Polo-Montale

Ventimiglia. Ieri in occasione della “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, l’istituto Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia-Bordighera ha dedicato una specifica attività didattica al ricordo di queste ultime.

In ogni classe dell’istituto i docenti hanno illustrato agli alunni il significato della ricorrenza, riflettendo insieme a loro sulla sua importanza.

Alle 10.40, al suono di una specifica campanella, in contemporanea in ogni classe, è stata letta una parte differente dei quasi mille nomi di vittime innocenti delle mafie, in modo che nessuno di essi venisse tralasciato.