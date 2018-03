Gianluigi Inglese è il nuovo comandante della Polstrada di Ventimiglia

Ventimiglia. Cambio della guardia nella locale sezione della Polstrada. Il nuovo comandante è il 50enne Gianluigi Inglese.

Entrato in Polizia Stradale nel 1989 ha sempre operato in questa specialità, prima a Finale Ligure poi nella Città di Confine dal 1992, dove dal 2002 ha ricoperto fino il ruolo di vice comandante. Subentra all’ispettore superiore Antonio Giampaolo, andato in pensione.