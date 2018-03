Genova, Giorgia Meloni nomina Massimiliano Iacobucci portavoce regionale di Fratelli d’Italia

Genova. Massimiliano Iacobucci, ex consigliere regionale di Alleanza Nazionale, attualmente vice coordinatore regionale di Fratelli d’Italia e recentemente capolista alla camera dei deputati nel collegio Liguria 1, è stato nominato portavoce regionale dal Presidente del Partito On. Giorgia Meloni .

“Voglio ringraziare la nostra Presidente Giorgia Meloni alla quale mi lega un rapporto di stima e amicizia consolidate nel tempo, per la fiducia riposta nei miei confronti – dichiara Massimiliano Iacobucci – E il responsabile nazionale dell’organizzazione On. Francesco Lollobrigida anch’egli per la stima dimostrata. Al contempo ringrazio anche chi mi ha preceduto, Matteo Rosso, per il lavoro svolto e per l’ impegno profuso in questi anni di attività all’interno del partito, a Matteo ovviamente chiedo di starmi vicino in questo compito impegnativo ma utile alla crescita di tutto il nostro partito”.

“Un grazie sentito al bravissimo assessore Regionale di F.d.I. Gianni Berrino con il quale condivido una lunghissima militanza fianco a fianco oltre che una fraterna amicizia, che so essere stato favorevole alla mia nomina e al quale chiedo insieme a Rosso di affiancarmi nel ruolo che andrò a ricoprire”, aggiunge Iacobucci, “Colgo l’occasione per salutare tutta la classe dirigente di FdI , i portavoce provinciali , i presidenti di circolo , ogni singolo iscritto ai quali chiederò collaborazione e un ulteriore al fine di rappresentare al meglio e capillarmente il nostro partito in Liguria con l’obbiettivo di aumentare il consenso intorno alle nostre idee e i nostri programmi sempre rivolti all’interesse nazionale. A breve andrò in ogni provincia per rendermi conto dello stato di salute del partito e proporre collaborazioni , cambiamenti e sostegno finalizzati sempre alla crescita di Fratelli d’Italia e del centrodestra in generale. Successivamente incontrerò anche i rappresentanti dei partiti alleati e il nostro Governatore Toti per rinnovare loro l’impegno di Fratelli d’Italia in Liguria per l’ affermazione del centrodestra e dei propri programmi sul nostro territorio”.

“Sarà per me un onore rappresentare”, conclude, “Con senso di responsabilità e la passione di sempre il mio partito, Giorgia Meloni e ogni iscritto su tutto il territorio regionale certo che spirito di squadra, passione e impegno potranno portare tutti noi a sempre maggiori soddisfazioni all’insegna sempre della sana politica, della solidarietà sociale, della libertà e del buon governo”.