Finalissima di SanremoYoung con Pippo Baudo, Europe e The Kolors fra gli ospiti

Sanremo. Tutto pronto per la finalissima di SanremoYoung. Questa sera, alle ore 21.20, si alzerà il sipario sull’ultima puntata del talent show per giovanissimi cantanti condotto da Antonella Clerici dal Teatro Ariston e trasmesso in primo serata su Rai Uno.

Tra gli ospiti sono attesi Michele Bravi, che canterà il singolo doppio disco di platino Il diario degli errori, i The Kolors, da poco reduci dall’ultima edizione Festival dove, con il brano Frida (Mai, Mai, Mai), hanno gareggiato nella categoria “Giovani” classificandosi noni, Giusy Ferreri, che presenterà un medley delle sue hit più celebri. Lo stesso farà Gino Paoli che interpreterà le leggendarie Una lunga storia d’amore e Il cielo in una stanza. Al nutrito gruppo, si uniranno anche i mitici Europe, la band hard rock svedese capitanata da Joey Tempest che s esibiranno in un appassionante live, ma anche Ted Neeley, il celeberrimo protagonista del musical Jesus Christ Superstar, che torna in Italia con due date a maggio e per l’occasione canterà al fianco dei 4 finalisti: Leonardo De Andreis (17 anni), Luna Farina (16 anni), Elena Manuele (15 anni), Raffaele Renda (17 anni).

A vestire l’importante ruolo di “giurato dei giurati”, quindi a decretare, tra i quattro cantanti nelle ultime posizioni in classifica, i due da far andare avanti e i due da far uscire dalla competizione, sarà invece il monumento della televisione italiana, Pippo Baudo. Di casa a Sanremo – ha condotto ben tredici edizioni della kermesse canora, due in più di Mike Bongiorno, e tante altre è stato chiamato come ospite l’ultima proprio durante l’edizione 2018 in cui ha tenuto una lectio magistralis sul suo mestiere di presentatore -, Baudo raccoglierà così il testimone che era stato nelle precedenti serate nelle mani di Paolo Bonolis, Simona Ventura, Carlo Conti e Toto Cutugno.

La puntata si preannuncia ricca di emozioni ma anche di adrenalina. I quattro talenti rimasti in gara tireranno fuori tutte le loro carte per cercare di conquistare la prima edizione di SanremoYoung. Accompagnati dalla SanremoYoung Orchestra, si sfideranno interpretando un brano celebre scelto tra le 68 edizioni del Festival. Anche questa sera avranno un ruolo di primaria importanza gli artisti che formano la giuria Academy: Mara Maionchi, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Marco Masini, Cristina D’Avena, Angelo Baiguini, Mietta, Elisabetta Canalis, Ricchi e Poveri e Baby K. Loro insieme al televoto degli spettatori decreteranno il vincitore che sarà premiato da Pippo Baudo.