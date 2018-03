Fidas augura buona Pasqua e invita a donare sangue

La Fidas di Imperia Sanremo e Ventimiglia augura a tutti i donatori di sangue della provincia una serena Pasqua, e chiede a tutti i soci di non dimenticare di fare una donazione di sangue per poter permettere agli ospedali di avere le scorte necessarie per i pazienti.

“Siamo sicuri della grande partecipazione di tutti i nostri soci e della popolazione della nostra Provincia che è sempre cosi sensibile verso questo problema”.

La Fidas invita i donatori nei centri di raccolta sangue a:

Imperia via Don Abbo 12

Sanremo via Manzoni 34

Ventimiglia via Brigate Partigiane 2D