Esposizione internazionale del fiore: Anci Liguria è partner di Euroflora 2018

Anci Liguria partecipa alla 11esima “Esposizione internazionale del fiore e della pianta ornamentale”, in programma a Genova dal 21 aprile al 6 maggio, nello splendido scenario naturale dei Parchi di Nervi.

Alla kermesse floreale, importante occasione per il rilancio mondiale delle bellezze e peculiarità dei territori, Anci rappresenta e sostiene i 234 Comuni della Liguria.

«Euroflora è un’opportunità irripetibile per la valorizzazione culturale e turistica delle eccellenze dei nostri luoghi – commenta il direttore generale Anci Liguria Pierluigi Vinai – Una vetrina internazionale, ottimo strumento di marketing territoriale, che consente di mettere in mostra anche quella parte del patrimonio ligure presente nei nostri Comuni, soprattutto quelli piccoli e dell’entroterra, che spesso rimane nascosto ai visitatori».

All’interno degli 86mila metri quadrati di superficie espositiva, Anci mette a disposizione in maniera gratuita i propri spazi verdi e le aiuole per accogliere le installazioni e le composizioni floreali dei Comuni aderenti all’iniziativa.

«L’iniziativa di Anci che darà l’opportunità ai Comuni di partecipare in forma singola o associata a Euroflora, ospitandoli in un’area dedicata è ammirevole – commenta l’assessore regionale all’Agricoltura Stefano Mai – La manifestazione è un’ulteriore occasione per far conoscere i nostri bellissimi borghi immersi nel verde e ricchi di biodiversità e le nostre città che, anche attraverso i fiori, esprimono il loro spirito di accoglienza nei confronti del turismo».

Gli Enti locali interessati a partecipare alla manifestazione possono comunicare entro il 2 aprile la propria adesione all’indirizzo info@anciliguria.eu.