Cambiano i pannolini, preparano i biberon e sono anche diventati bravissimi nelle faccende domestiche. Lavorano, certo, ma trovano anche il tempo di portare i loro bambini a scuola, di tirare insieme qualche calcio al pallone o di guardare un divertentissimo cartone animato accoccolati sul divano. I papà sono davvero fenomenali e proprio per questa ragione, in occasione della loro giornata, abbiamo deciso di festeggiarli invitandovi a condividere con noi le loro fotografie.

E non siamo stati delusi! Per tutta la giornata ci avete inviato una miriade di scatti che abbiamo racchiuso in una photogallery speciale. Tanti abbracci, tanti sorrisi arrivati anche da fuori provincia, come quelli di Marika e papà Natale che, originari di Brescia, da 45 anni ogni anno trascorrono le loro vacanza a Santo Stefano al mare. Immagini dense di emozioni, che, ed è questo il caso della dolcissima Chiara, ricordano anche quei papà che oggi non ci sono più ma che continuano a vivere nei cuori dei loro bambini, oggi splendidi adulti.

di 15 Galleria fotografica Festa del Papà 2018









Papà angeli dunque, ma anche papà eroi come Carmelo, volontario della protezione civile, a cui quella bimba un po’ grande che è la sua Jessica ha voluto fare una sorpresa. Non sono mancati i super papà moderni, quelli che oggi, tra nottate insonni e colichette, festeggiano per la loro prima volta, e i papà “green” che nonostante il tempo malandrino hanno trascorso la giornata in campagna con pargoletti e amici a quattro zampe.

A tutti loro, a tutti gli altri formidabili papà di cui ci avete inviato una foto, a tutti i papà del mondo, tanti auguri!