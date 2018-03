Seborga. Il Consiglio della Corona e il principe Marcello resteranno in carica: è stato stabilito ieri sera, al termine di un incontro con Menegatto, dallo stesso organo istituzionale dell’autoproclamato principato di Seborga. Come unica clausola, Menegatto dovrà soggiornare più spesso nel borgo di cui è principe, invece di girare per il mondo, come ha fatto nell’ultimo periodo.

La decisione è stata presa dopo che nelle scorse settimane un giornale di gossip aveva pubblicato le foto di Marcello I, sposato con Nina Dobler, insieme alla stilista del Bahrein Sofia Al Asfoor con la quale ha intessuto una relazione extraconiugale.

Marcello Menegatto era stato eletto principe nell’aprile del 2017 dal voto dei seborghini, che gli avevano riconfermato la fiducia dopo il primo mandato. Resterà in carica fino al 2024.