Donne Impresa Imperia, riconfermata Giorgia Filiberto come responsabile provinciale

Imperia. È la giovane imprenditrice Giorgia Filiberto, titolare dell’azienda agricola a conduzione familiare, e del collegato agriturismo, “Casale Filiberto” di Diano Marina, ad essere stata riconfermata come responsabile Donne Impresa della Provincia di Imperia.

L’imprenditrice dianese ha ricoperto, nell’anno passato, anche la carica di responsabile regionale, e per la sua disponibilità e per le capacità dimostrate è stata scelta a ricoprire il ruolo di coordinamento per il territorio imperiese.

Giorgia Filiberto, è un’imprenditrice molto attiva del ponente che grazie alla sua grande passione per la terra, si dedica alla produzione d’olio extra vergine d’oliva taggiasca, del quale segue ogni aspetto, dalla potatura alla raccolta, fino alla frangitura, ottenendo un prodotto d’eccellenza. In passato si è impegnata fortemente per cercare di sviluppare la tutela e la valorizzazione dell’oliva taggiasca, ritenendola l’oro verde della Riviera ligure.

“Sono molto grata di essere stata scelta per ricoprire il ruolo di responsabile della mia provincia d’appartenenza – afferma Giorgia Filiberto – e sono sicura che con le altre donne imprenditrici riusciremo a fare un buon lavoro. Molte sono le aziende “in rosa” della nostra regione e coordinandoci sono certa che riusciremo a costruire una rete che dia valore e valorizzazione alle nostre idee e al nostro lavoro”.

Coldiretti Imperia ringrazia l’imprenditrice per la sua rinnova disponibilità e il tempo che ancora dedicherà alla parte femminile di Coldiretti.