Domani notte torna l’ora legale, lancette dell’orologio avanti di un’ora

Sarà una domenica delle Palme all’insegna della sveglia anticipata: torna infatti l’ora legale, proprio nella notte tra il 24 e il 25 marzo. Alle due del mattino scatterà lo spostamento delle lancette degli orologi, che dovranno essere regolati un’ora avanti, e conseguentemente si dormirà un’ora di meno.

Un’ora di sonno in meno, dunque, ma un’ora di luce in più: domenica, ad esempio, il sole tramonterà “Astronomicamente” attorno alle 18.45, ma grazie all’ora legale gli orologi segneranno le 19.45. Ora di luce in più che comporterà tra l’altro notevoli risparmi energetici.