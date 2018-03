Dolcedo, bambino ferito dopo una caduta: interviene elisoccorso e 118

Dolcedo. Mobilitazione di soccorsi in località Santa Brigida. Ambulanza e automedica del 118 stanno intervenendo per un bambino ferito. Dalle prime informazioni sembrerebbe che il giovanissimo, pare di nazionalità straniera, sia caduto da un muretto, per cause da stabilire.

Da Genova si è anche alzato in volo l’elisoccorso dei vigili del fuoco. I carabinieri stanno appurando se nella caduta ci siano anche responsabilità di terzi.