Dolceacqua, “Dalla Russia con amore”…per la pittura

Dolceacqua. Nell’ambito dello sviluppo di relazioni socio-culturali ed economiche tra Russia ed Italia, in collaborazione con L’Associazione Culturale Liguria-Russia e A.N.O. ” St. Petersburg Centro per programmi umanitari ” , ed in collaborazione con l’Unione degli Artisti Russi, si propone un Evento in ” pleine aire ” per un’estemporanea di Artisti -pittori- Russi, sia nella città ospitante di Taggia, che a Prelà, Sanremo, Triora, Dolceacqua, Perinaldo, Riva Ligure, Ventimiglia. I suddetti Artisti saranno ospitati nel Convento dei Padri Domenicani di Taggia, ove avranno modo di arricchire il loro patrimonio culturale ed artistico ammirando le opere dei Maestri Brea, Canavese e Parmigianino. Il giorno 20/03 gli artisti saranno a Dolceacqua per dipingerne gli angoli più suggestivi.

I celebrati paesaggi della Riviera Ligure, costa ed entroterra, saranno di grande ispirazione per la realizzazione di pregevoli opere e saranno esposti in mostre internazionali. Musicisti professionisti il 23 marzo alle ore 16,30, a celebrazione della manifestazione, terranno un Concerto di musica Classica nel chiostro del Convento. L’Arte unisce i popoli civili ed è cibo per l’anima e la mente. Questo progetto vuol contribuire ad avvicinare ” l’uomo ” al creato, in conformità ai Valori fondamentali della Civiltà Cristiana. La Liguria, incarna tutti questi elementi e la peculiarità del suo territorio ne esalta la bellezza e le potenzialità tuttora inespresse. La straordinaria storia dell’Italia, culla di tutte le Arti, si unirà a quella della Russia ( gran madre del suo popolo ) , per unificare sotto l’emblema della “bellezza” l’anima dei nostri popoli.