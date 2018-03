Diano Marina, “Tenda rossa” organizza un incontro sulla psicosomatica al femminile

Diano Marina. “Tenda rossa” organizza un incontro per parlare di “Psicosomatica al femminile, il corpo grida quello che la bocca tace”, sabato 7 aprile dalle 15 alle 17 presso l’Associazione di Promozione Sociale:

“AD LAB” in Viale Kennedy 54.

“Siamo la civiltà dei telefonini, di internet, delle automobili sofisticate, dell’high-tech. Nel breve volgere degli ultimi decenni abbiamo perso alcuni valori fondamentali che ci legavano alla terra, ai cicli delle stagioni, alla vita vera. Si nasce e si muore in ospedale, si fabbricano bambini in provetta e fragole con geni di pesce, si mortifica il fisico in mille modi. Tutto questo non è Naturale, e per Naturale intendo legato ai ritmi della Natura, la sola, unica, Grande Madre di tutti noi. Troppo spesso dimentichiamo il nostro lato bestiale, noi animali evoluti. Dimentichiamo che non siamo solo pensiero, ma anche sangue, pancia, visceri.

Millenni di uso eccessivo del pensiero ci rendono sconosciuti anche i più semplici moti del nostro corpo, del quale cerchiamo di controllare le reazioni ricorrendo ai più svariati farmaci chimici. Millenni di demonizzazione della carne ci creano problemi di identità, disfunzioni sessuali, malesseri psicologici.

Soprattutto noi donne, in questa epoca, abbiamo perlopiù una morbosa cura esteriore del nostro corpo paradossalmente accompagnata da altrettanta noncuranza per l’aspetto interno e per il suo ascolto. E con “ascolto” io intendo anche, passatemi la provocazione, il desiderio e la volontà di parlare con i propri organi interni! Perché il corpo ci parla e non è poi così difficile ascoltarlo se impariamo il suo linguaggio, quello analogico-simbolico e in fondo gli organi interni del nostro organismo sono anch’essi simboli comuni a tutti l’umanità. Infatti la psicosomatica è una branca della medicina che relaziona la mente con il corpo, cioè la sfera emozionale ed affettiva con il soma (il corpo), cercando di capire e rilevare quanto l’emozione influenzi l’organismo. Fin dall’antichità si è sempre saputo che i sentimenti producevano una certa ripercussione sull’organismo. E ai giorni nostri la medicina psicosomatica torna ad affermare che l’emozione è spesso determinante nell’eziologia della malattia.

Allora in questa giornata userò il mio diploma in Naturopatia per spiegarvi in che modo il corpo delle donne ci parla anche del nostro rapporto con la nostra femminilità, soprattutto nel caso di mestruazioni e menopausa, ma non solo. E solo una donna davvero consapevole del proprio corpo e connessa con esso è in grado di centrarsi veramente appieno nella sua Energia Femminile, con ripercussioni positive e visibili nella vita di tutti i giorni e nelle sue relazioni” - spiega Paola Savino.

“La malattia non è crudele di per sé, ma di per sé benefica e proficua perché mette in luce l’errore, il difetto, la lezione da imparare; la sofferenza è un correttivo senza il quale persisteremmo nell’errore, arrecando a noi stessi danni sempre più gravi” (Edward Bach)

L’evento è patrocinato dal comune di Diano Marina ed è valido per il riconoscimento di crediti formativi. Per info e contatti: Paola Savino (Counselor conduttrice): p_savino2002@yahoo.it / cell.: 334-6460383. La prenotazione è obbligatoria. L’incontro è riservato alle sole donne.