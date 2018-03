Diano Marina. Il Museo Civico del Lucus Bormani augura buona Pasqua ai residenti e ai tanti turisti che in questi giorni di primavera stanno animando la vita della Città degli Aranci.

In vista delle festività pasquali, il museo organizza per sabato 31 marzo un ingresso ridotto per i visitatori (2,00 € anziché 5,00 € a persona) e la gratuità per tutti i bambini fino ai tredici anni.

Il museo civico di Diano Marina, situato nel Palazzo del Parco, si articola in tre sezioni: la sezione archeologica ripercorre le varie fasi della frequentazione umana individuate nel territorio compreso tra Capo Berta e Capo Cervo, che dall’età del bronzo antico giungono sino alla tarda antichità e alle prime invasioni barbariche; la sezione risorgimentale espone oggetti e cimeli appartenuti al dianese Andrea Rossi, il “Pilota dei Mille”, a cui la sala è intitolata, e al generale Nicola Ardoino, combattente risorgimentale natio di Diano Marina. La sezione mineralogica espone esemplari provenienti da diverse regioni italiane e da alcuni stati esteri.

Per informazioni e/o prenotazioni: Museo Civico Diano Marina, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina (IM), Tel./fax 0183.497621, www.palazzodelparco.it, museodiano@tiscali.it, www.iisl.it.