Dal libro “A colpi di pedali” alla mostra “Sulla ruota dei ricordi”, il Casinò festeggia la Milano-Sanremo

Sanremo. Il Casinò festeggia la Classicissima di primavera con due eventi prestigiosi, inseriti nella rassegna “I martedì letterari” sotto l’egida del “2018 European year of cultural heritage”.

Venerdì 16 marzo, alle 18, in collaborazione con Azione cattolica italiana – Diocesi di Ventimiglia San Remo – “Bartali Giusto tra le Nazioni“, Paolo Reineri presenta il libro: “A colpi di pedali. La straordinaria storia di Gino Bartali” (Ave). Partecipa Gioia Bartali.

Nella stessa giornata, alle 17.30, nel foyer di Porta teatro sarà invece inaugurata l’esposizione “Sulla ruota dei ricordi … Campionissimi al Casinò di Sanremo”, creata in collaborazione con @AcdBMuseo e @MuseoGhisallo (dalle collezioni private di Gianfranco Trevisan e Giovanni Meazzo) e con la collezione privata On the Bicycle appartenente a Beatrice Cozzi Parodi, presidente dell’omonimo Gruppo. Durante la mostra si potranno ammirare modelli davvero unici che ricorderanno pagine gloriose della storia del viclismo italiano quando Coppi e Bartali correvano all’ultimo fiato, uno contro l’altro, per poi passarsi la boraccia dell’acqua. Verranno esposte, tra le altre, le storiche biciclette di Coppi e Bartali del 1949, la bicicletta di Antonio Maspes , re del Vigorelli, datata 1958, una “Gloria” del 1948, una Bianchi degli Anni 40.

“Siamo molto orgogliosi di essere presenti con alcuni esemplari della collezione On the bicycle ad una mostra dedicata ad alcuni campionissimi del ciclismo – sottolinea Beatrice Cozzi Parodi -. “Ci tengo a ringraziare il Casinò di Sanremo per averci coinvolto in questa iniziativa culturale, nella quale tutti i visitatori della mostra potranno ammirare esemplari ricchi di storia in una città come Sanremo dove il ciclismo e la bicicletta rappresentano un importante binomio per la nostra realtà, grazie alla presenza della pista ciclabile e all’imminente classicissima Milano-Sanremo“.

“Il Casinò di Sanremo si unisce idealmente alla Classicissima di primavera, con due prestigiosi Musei della Bicicletta e la collezione Cozzi Parodi, creando un momento culturale, dove le componenti sportive, storiche, turistiche e sociali si fondono – afferma il consigliere del Casinò Olmo Romeo, vicepresidente di Federgioco - Partecipiamo in questo modo a Sanremo città internazionale dello Sport, esaltando i grandi valori che eternano nel tempo gli atleti, quando la loro grande capacità tecnica si unisce al sano agonismo e alla valorizzazione della persona. Ricordiamo con questa esposizione un periodo storico di grande idealità sportiva che nella figura di Bartali, Giusto tra le nazioni, si proietta in una dimensione sovranazionale. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo evento, dall’Azione cattolica,alle famiglie dei grandi ed indimenticati campioni, alla dottoressa Parodi, al Museo della Bicicletta di Alessandria e del Ghisallo, con cui si è creato una sinergia destinata a durare nel tempo”.

Gian Paolo Coscia, presidente della Camera di Commercio di Alessandria, aggiunge: “Da Alessandria ‘città delle biciclette’ a Sanremo c’è un entusiasmo nuovo, anzi antico ,sulla rotta di tante biciclette trainate idealmente da quelle dei grandi campioni che hanno fatto la storia del ciclismo e della Classicissima di primavera. La rete dei musei di cui il nostro museo AcdB e’ recente appassionato interprete tesse storie che meritano di essere conosciute nella nostra bella Italia e soprattutto nei luoghi che amano da sempre il ciclismo e il suo racconto. Grazie agli amici del Casinò di Sanremo per questa bella occasione e grazie ai collezionisti legati al museo di Alessandria, al Ghisallo e alla collezione On the bicycle che insieme con le famiglie dei campionissimi ci regalano ancora belle emozioni”.

Partecipa all’esposizione la Maison Daphné, con l’elegante ed originale foulard dedicato a Sanremo “Città ruropea dello sport 2018″, in cui si evince la grande tradizione ciclistica del territorio.

Le iniziative sono state presentate questa mattina a Palazzo Bellevue dall’assessore allo sport del Comune di Sanremo Eugenio Nocita, il consigliere comunale Mario Robaldo, il presidente dell’Azione cattolica diocesana Laura Ferrari, e il già citato Olmo Romeo (vedi video in apertura di articolo).