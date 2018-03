Bordighera. Anche il programma televisivo in onda il mercoledì su Raitre, dedicato alla ricerca di persone scomparse e ai misteri insoluti, ha parlato della misteriosa scomparsa di Paola Gambino, la donna di 55 anni che gestisce il B&B Acqua di Mare in via dei Pescatori, a pochi passi dalla spiaggia.

Dopo aver ricostruito quanto accaduto negli ultimi giorni, la conduttrice Federica Sciarelli si è collegata in diretta con l’inviata Raffaella Griggi che ha intervistato l’ex marito Giorgio Bonavia e il figlio Riccardo.

Paola e l’adorato gatto “Meo”



Stando a quanto si apprende, Paola potrebbe essere uscita di casa con un paio di jeans e una maglia turchese. Potrebbe indossare un cappotto o una giacca di colore nero. La donna, prima di uscire di casa, ha preso con sé una borsa e il portafoglio, lasciando però alcuni contanti nella sua stanza.

Al momento i familiari non escludono nessuna ipotesi sulla misteriosa scomparsa: dall’allentamento volontario a quello forzato.