“Custodia del territorio”, tra i premiati al Casinò di Sanremo anche Rossella Boeri

Sanremo. Al teatro del Casinò oggi, 20 marzo, si terrà la consegna dei premi “Custodi del territorio” in occasione della rassegna “A tavola fra cultura e storia” dei Martedì letterari.

Fra i premiati anche Rossella Boeri dell’Adagio di Badalucco (IM), riconoscimenti anche ai piemontesi Gemma Boeri, Bartolomeo Bovetti, Piero Rebuffo, Clelia Vivalda ed alla savonese Cinzia Chiappori,

“I Custodi del Territorio” è un riconoscimento promosso dall’associazione Ristoranti della Tavolozza che viene riconosciuto a chi nel territorio di riferimento, che comprende le province di Cuneo, Savona e Imperia. Si è particolarmente distinto per la qualità dell’accoglienza e la promozione e difesa delle tradizioni locali.

Il premio deriva dal progetto “Custodia del territorio” promosso nel 2015 in occasione dell’Expo, e che prevedeva l’assegnazione agli operatori del settore enogastronomico del compito di conservare e valorizzare il territorio, diventando così i protagonisti attivi di un’azione di conservazione del paesaggio e delle sue tradizioni.

La Custodia rappresenta un impegno diretto a vivere il territorio in modo più consapevole e responsabile con l’obiettivo di tutelare e valorizzare il territorio nel quale si opera. Una inversione di rotta rispetto alla continua erosione del territorio, non solo boschi e prati, ma anche del suolo dedicato all’agricoltura ed alla produzione di alimenti. Il progetto, che prevede il coinvolgimento di tutti coloro che si occupano di accoglienza turistica: enti e istituzioni pubbliche, operatori privati, produttori e consorzi, guide turistiche e la comunità locale, ha un duplice obiettivo: estendere l’esperienza dei ristoranti, intesi come veri e propri uffici turistici, luoghi dove trovare informazioni turistiche e prodotti locali, sostenere tutto il sistema dell’accoglienza del territorio garantendo ai turisti uno standard di alta qualità ed adeguato, valorizzando e promuovendo i prodotti enogastronomici di eccellenza unitamente alle risorse storico-architettoniche, culturali e museali del territorio.

Per il 2018 i riconoscimenti vanno a:

• Clelia e Ezio Arte e Querce Monchiero (CN)

• Gemma Boeri Osteria da Gemma Roddino (CN)

• Bartolomeo Bovetti A.P.A. (CN)

• Piero Rebuffo – Palatinati Torino

• Cinzia Chiappori Osteria Tempo Stretto di Albenga (SV)

• Rossella Boeri Adagio di Badalucco (IM)