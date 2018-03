Consiglio regionale, la sezione sanremese del Pd soddisfatta per l’elezione di Luigi de Vincenzi

Sanremo. Il segretario provinciale Pd Pietro Mannoni, insieme con il presidente dell’assemblea Anna Russo ed il segretario sanremese Marco Torre esprimono la propria soddisfazione per il consenso raccolto dal consigliere regionale del Pd Luigi De Vincenzi, oggi eletto alla carica di vice presidente del Consiglio regionale ligure.

“Abbiamo conosciuto personalmente Luigi durante la campagna elettorale conclusa da poco e ne abbiamo potuto apprezzare le qualità di disponibilità, preparazione e attenzione ai temi importanti per il nostro territorio. Perciò ci congratuliamo con lui e siamo certi che in questo nuovo ruolo potrà portare contributi rilevanti per tutti i liguri e saprà far crescere anche il Partito Democratico”.