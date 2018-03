Condò (FN) al sindaco Biancheri su Rivieracqua: “Funziona tutto regolarmente?”

Sanremo. Alessandro Condò, cordinatore provinciale di Forza Nuova, scrive per chiedere al sindaco Alberto Biancheri la situazione attuale di Rivieracqua:

“Dal momento che ci stiamo avvicinando alla stagione estiva, e sapendo dei problemi che Rivieracqua ha con le varie società che lavorano per lei in subappalto per le varie manutenzioni, vorremmo sapere dal Sindaco Biancheri e dal CDA dell’azienda se le stazioni di sollevamento e il depuratore (che com’è noto versa in condizioni pietose)siano in funzione a pieno regime e stiano facendo il loro lavoro.

Vorremmo evitare, come più volte accaduto in passato, di vedere esposti divieti di balneazione a ripetizione”.