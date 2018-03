Con lo scooter pieno di droga fugge ai carabinieri: è caccia all’uomo a Ventimiglia

Ventimiglia. E’ caccia all’uomo a Ventimiglia dopo che un nordafricano è fuggito ai carabinieri che gli avevano chiesto i documenti per un normale controllo in via Tenda.

E’ successo questo pomeriggio dal distributore di carburante nei pressi del centro commerciale di Roverino, dove il magrebino, a bordo di uno scooter, si era fermato per fare benzina. Qui la pattuglia dei carabinieri lo ha fermato per un controllo, ma alla richiesta dei militari, l’uomo è fuggito a piedi, facendo perdere le sue tracce.

All’interno dello scooter, i carabinieri hanno trovato sette etti di eroina. La sostanza, sequestrata, dovrà ora essere analizzata per conoscerne il grado di purezza.