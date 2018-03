Taggia. Da troppi anni vengono segnalati dalla cittadinanza problemi di cattivi odori in particolare sul lungomare di Arma e nelle zone residenziali vicine all’area del depuratore comunale, gestito dalla Secom – partecipata da Badalucco, Castellaro, Montalto Ligure, Pompeiana, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Taggia e Terzorio – che disturbano i residenti e turisti del centro cittadino, sopratutto nel periodo estivo.

L’ampliamento dell’impianto, avvenuto nel 2010, che aveva portato la struttura a buoni livelli da un punto di vista tecnologico, aveva lasciato indietro tutta una parte di interventi dedicati ai filtri dell’aria.

Il Comune così ha deciso di intervenire quest’anno, attraverso la propria società in house che ha iniziato lo studio e la progettazione di un nuovo sistema di trattamento dell’aria (bio-filtri) con l’aggiunta di alcune sonde in grado di rilevare in tempo reale eventuali disservizi o valori non conformi.

A bilancio sono stati previsti 10.000 euro. L’obiettivo è di arrivare all’inizio dell’estate con i lavori portati a termine.