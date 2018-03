“Caro” estinto, quanto mi costi? A Ventimiglia aggiornate le tariffe per la concessione di terreno dove costruire tombe di famiglia

Ventimiglia. Trovare un luogo destinato al riposo eterno (o quasi) è una questione da risolvere in vita. Per chi ha piacere di riposare vicino ai proprio cari, non resta che far edificare una tomba di famiglia dove posizionare un numero di loculi sufficiente per ospitare le future salme. Ma quanto costa? Il Comune di Ventimiglia ha aggiornato le tariffe “per la concessione ai privati di lotti di terreno comunale, sito all’interno dei cimiteri cittadini, al fine di realizzare le tombe di famiglia”.

Siccome l’ultima delibera in merito alla questione risaliva ad una giunta comunale del 1996 e visto che in 22 anni è maturato “il coefficiente ISTAT riferito all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI)” la tariffa al metro quadrato passa da 1.601,02 euro a € 2.297,46. L’area viene data in concessione per 99 anni.