Camporosso, Trony chiuso da due giorni: ora i dipendenti temono il licenziamento

Camporosso. I dipendenti del negozio Trony di Camporosso rischiano di perdere il posto di lavoro. Da due giorni, senza una spiegazione, il negozio ha le serrande abbassate e perché la chiusura sia definitiva manca ormai solo l’arrivo delle lettere di licenziamento indirizzate ai venticinque lavoratori.

Dopo quello di Pontedassio, chiuso oggi definitivamente dopo mesi in cui gli scaffali erano stati lasciati sprovvisti di merce, anche il superstore delle Braie sembra destinato alla chiusura.

Ancora nessuna comunicazione ufficiale da parte della azienda: il centro commerciale è gestito dalla società Dps Group che in questi giorni ha avvisato telefonicamente i propri dipendenti, dicendo loro che il negozio sarebbe rimasto chiuso.

La paura è che, come successo a Pontedassio, arrivino a stretto giro le lettere di licenziamento. Tutto questo dopo che i dipendenti avevano accettato di lavorare ricevendo solo il 20% della retribuzione per i prossimi mesi.