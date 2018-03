Camporosso, sabato palme e rametti d’ulivo distribuiti dall’associazione benefica ACEB

Camporosso. L’associazione ACEB di Camporosso, nella giornata di domani sabato 24 marzo, distribuirà le palme e rametti di ulivo con il proprio logo, a coloro che si recheranno presso gli stand dell’associazione per conoscerne attività e volontari e lasceranno un’offerta libera.

I gazebo verranno posizionati in via Braie dal parcheggio del Mercatò ex Maxisconto dalle 8 alle 19 e a Ventimiglia in corso Repubblica angolo via Roma dalla banca Unicredit dalle 8 alle 19.

“La nostra associazione é stata fondata il 3 novembre scorso”, spiega il presiedente Stefano Urso,“Ed è stata costituita quale Ente del Terzo Settore per perseguire il fine esclusivo della solidarietà e senza obbiettivi lucrativi, ha lo scopo di raccogliere fondi attraverso iniziative promozionali, eventi ricreativi e sportivi destinando gli utili introitati ad altre associazioni no profit, che ne faranno richiesta seguendo un bando, un regolamento ed un formulario pubblico prestabilito dal Consiglio Direttivo”.

Per info chiamare al n° 345-8517448 dopo le ore 17:00

Sito web: www.aceb-ets.com email: aceb@outlook.it