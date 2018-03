Camporosso ricorda le vittime innocenti delle mafie

Camporosso. “Terra. Solchi di verità e giustizia” è il tema che accompagnerà in tutta Italia la XXIII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata dalla rete di Libera e da Avviso Pubblico sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica: un appuntamento che ogni 21 di marzo richiama alla memoria senza alcuna distinzione tutte le vittime della violenza mafiosa, rinnovando nel loro nome l’impegno contro le mafie e la corruzione.

Per il 21 marzo, il Comune di Camporosso – Progetto Legalità – organizza, in collaborazione col Coordinamento Provinciale di Libera, un Luogo di Memoria in cui radunare tutte le scuole del Comprensorio e i molti studenti e volontari della Provincia che non potranno partecipare alla manifestazione regionale di Sarzana e vogliono comunque presentarsi a questo appuntamento che, lo scorso anno, è stato istituzionalizzato con voto unanime alla Camera dei Deputati.

L’appuntamento è per tutti a Camporosso, nell’Arena di Bigauda dove, alla presenza del sindaco e dell’amministrazione comunale, con inizio alle 9.15 si alterneranno sul palco gli studenti dell’Istituto Comprensivo della Val Nervia, di Vallecrosia, delle scuole Biancheri e Cavour di Ventimiglia, del Liceo Aprosio e i rappresentanti dei Consigli Comunali dei Ragazzi di Imperia, Vallecrosia e Ventimiglia e i membri dei Presidi di Libera “G.Montalbano” del Liceo Vieusseux e “Hyso Telharaj” di Ventimiglia.

Protagonisti dell’intera mattinata saranno i giovani che avranno così l’occasione di presentare i risultati di alcune delle numerose attività di formazione alla Legalità e alla Giustizia in cui i docenti, le scuole e gli altri enti impegnati da anni nel territorio li coinvolgono costantemente per accompagnarli attraverso un percorso di consapevolezza e responsabilità verso una società più giusta e democratica in cui tutti speriamo.

Alle 11, come in tutta Italia, in contemporanea con la manifestazione nazionale di Foggia e quella regionale di Sarzana, saranno ancora i ragazzi presenti a dare lettura dell’elenco dei nomi delle Vittime Innocenti delle Mafie: un elenco troppo lungo, di quasi mille nomi e cognomi, per farli vivere ancora, per non farli morire mai. Per farli esistere nella loro dignità e per rinnovare l’impegno per la legalità e la giustizia in loro nome. Per essere accanto alle famiglie delle vittime delle quali oltre il settanta per cento non conosce la verità sulla morte dei propri cari.