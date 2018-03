Calano gli ascolti ma SanremoYoung resta leader del mercoledì televisivo

Sanremo. Calano gli ascolti di SanremoYoung, programma condotto da Antonella Clerici in diretta dal teatro Ariston.

Sono stati 3.210.000 gli italiani che hanno scelto per il loro mercoledì sera il teen talent di casa Rai, ottenendo il 14,63% di share, un numero inferiore rispetto a quello della puntata trasmessa venerdì 9 marzo. Un risultato ottenuto probabilmente per via della messa in onda eccezionale a metà settimana che potrebbe aver disorientato il fedele pubblico del talent per ragazzi dai 14 ai 17 anni.

Rimane comunque il programma più visto della serata, merito dei grandi ospiti Toto Cutugno e Simon Le Bon, sex symbol degli anni 80 e leader del gruppo inglese Duran Duran, e della simpatia dei giudici dell’Academy, prime fra tutti Mara Maionchi e Iva Zanicchi che ad ogni puntata non possono fare a meno di punzecchiarsi e battibeccare.

La finale del teen talent si terrà venerdì 16 marzo.