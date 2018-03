Bordighera, sindaco Pallanca in trattativa con il centrodestra, Bassi resta sulla sua posizione: “Apertura solo alla Lega”

Bordighera. Nessuna decisione definitiva è stata presa ieri dal gruppo di “Progetto Bordighera” che si è riunito in un locale cittadino. Tutto è rimandato a martedì: entro quel giorno si dovrà stabilire quale via seguire: se aprire le porte ai partiti, trasformando una lista civica in una lista orientata verso il centro-destra, oppure se mantenere l’autonomia politica che ha sempre caratterizzato il gruppo di Pallanca.

“In qualità di sindaco”, ha dichiarato stamane Giacomo Pallanca, “Mi è stato dato mandato dalla maggioranza di ascoltare tutti coloro che possano dare un contributo reale, fattivo e attivo per il bene della città”. “E’ stato ribadito che, come abbiamo fatto per cinque anni, il nostro obiettivo è quello di lavorare per Bordighera”, ha aggiunto Pallanca, “Per questo incontrerò le parti politiche del centrodestra, come mi ha chiesto la maggioranza, per sondare il terreno e vedere se ci sono i presupposti per un’eventuale alleanza con le parti politiche”.

Resta contrario ad un eventuale apertura a Fratelli d’Italia e Forza Italia Massimiliano Bassi: come già dichiarato la scorsa settimana, il vicesindaco accetterebbe solo ed esclusivamente un accordo con la Lega come ringraziamento a Sonia Viale per l’impegno profuso per l’ospedale Saint Charles.