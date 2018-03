Bordighera. Paura in pineta per due bambini e una donna che, a bordo di una Fiat Panda, sono andati a sbattere contro un pino marittimo, rischiando di finire nei viali pedonali del parco ai piedi del centro storico.

Stando a quanto ricostruito fino ad ora, la donna avrebbe perso il controllo dell’auto sulla quale viaggiava in direzione Sasso a causa dello scoppio di uno pneumatico.

Il luogo dell’incidente



Sul posto è accorso un equipaggio della Croce Azzurra di Vallecrosia che ha trasportato i tre passeggeri, tra cui una bimba in lacrime per lo spavento, al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo per accertamenti. Sembra che sia la donna che i bambini non siano rimasti feriti in modo serio.

Presente anche la polizia municipale per i rilievi del caso.