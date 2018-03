Bordighera. Non si sarebbe mai allontanata dalla zona, Paola Gambino, la 55enne di Bordighera che da venerdì scorso ha fatto perdere le proprie tracce. Sulla base degli accertamenti e delle indagini dei carabinieri è emerso che l’imprenditrice bordigotta, che dal 2006 gestisce il B&B Acqua di Mare in via dei Pescatori in Arziglia, non avrebbe lasciato Bordighera.

Al termine di un vertice in Prefettura, nel pomeriggio di ieri, sono scattate le ricerche. A partire dalle 21 le squadre della protezione civile di Bordighera, Ospedaletti e Vallecrosia hanno setacciato la zone di Arziglia, Beodo e Montenero. Una ricerca difficile, viste le scarsissime condizioni di luce, terminata poco dopo mezzanotte e ripresa stamane.

di 27 Galleria fotografica Ricerche Paola Gambino Bordighera









Tra gli scogli della Arenella, lungo il “Cammin du Pipu” e sugli scogli sottostanti fino al campo sportivo e poi oltre, passando per la spiaggia dell’Arziglia fino al Grand Hotel del Mare: i volontari hanno setacciato ogni centimetro dell’area. Così hanno fatto anche le squadre inviate al Beodo, accessibile anche dall’Arziglia, nella zona del cimitero cittadino, e al Montenero.

La scomparsa di Paola Gambino è stata denunciata sabato: la 55enne non era nel suo B&B, dove avrebbe dovuto servire le colazioni agli ospiti. Si sarebbe allontanata la sera prima, intorno alle 20. In Arziglia, la donna ha lasciato tutti i mezzi di sua proprietà: l’auto, lo scooter e la bicicletta. Non avrebbe portato con sé nemmeno il telefono cellulare, ma solo una borsa con all’interno pochi contanti e la carta di credito.

I carabinieri della compagnia di Bordighera, al comando del capitano Ignazio Lorito, hanno diramato le ricerche a tutte le forze dell’ordine e di polizia, sia italiane che straniere: nome e foto dell’imprenditrice, infatti, sono stati inseriti nella banca dati accessibile anche alla polizia estera. Nella speranza di ritrovare la 55enne, madre di due figli, verranno visionati i filmati delle telecamere di videosorveglianza cittadine. Al momento non si esclude nessuna ipotesi: dall’allontanamento volontario al gesto estremo.